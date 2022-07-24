У Хмельницькій області пролунали вибухи [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: slovoidilo.ua
У неділю, 24 липня, у Хмельницькій області пролунали сильні вибухи. Про це повідомляє голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій в Telegram.
Жителів регіону просять залишатися в укриттях.
На території області чутні звуки вибухів. Спрацювали системи ППО. Залишайтеся в укриттях.
Гамалій пообіцяв надати деталі пізніше.
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