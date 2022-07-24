Атака Хмельницької області: ППО збили три крилаті ракети "Калібр" [ Редагувати ]
ЗСУ відбили ракету атаку на Хмельницьку область. Про це повідомляється у Facebook Повітряного командування "Захід".
Наші бійці збили три російські крилаті ракети "Калібр" над регіоном, які ворог випустив з Чорного моря.
Близько 9:00, 24 липня, російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Хмельницькій області з акваторії Чорного моря. Три крилаті ракети морського базування типу "Калібр" були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід".
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