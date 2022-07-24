Ця відстань символічна ще й тим, що дорівнює довжині лінії фронту

Війна - на відстані велосипедної поїздки. Українська діаспора у Лондоні організувала велопробіг, щоби показати європейцям, що бойові дії ближче, ніж може здаватися. Вони проїдуть з українського кордону аж до Лондона. Зупиняться у 15 містах і спробують зібрати гроші на 15 реанімобілів для наших збройних сил.

Як готуються до велопробігу волонтери та чий прапор з передової проїде всю Європу - розповість Світлана Чернецька із Лондона.

Андрій Вельгош професійним спортом ніколи не займався. І для нього це буде перший велопробіг через усю Європу. Але до пандемії лондонський українець займався любительським тріатлоном. Тож до велосипедного сідла йому не звикати. Від початку війни Андрій закинув роботу і став волонтером. Разом з іншими діаспорянами - купує швидкі та відправляє на фронт. Тож на тренування часу не завжди вистачало.

Андрій Вельгош, учасник міжнародної акції "Реанімобіль для України":

Ми збираємо гроші, купуємо швидкі, сервісуємо, завантажуємо, відправляємо і кожен тиждень цей цикл іде. Плюс якесь сімейне життя, плюс якісь побутові речі. Відповідно на тренування часу не було, я дома маю велостанок, я дома велостанок крутив, це далеко не тренування, яке мало б бути, але краще, ніж нічого.

Тим часом в Україні до пробігу готується другий учасник. Це Микола Мандзяк. Він досвідчений велотурист. На двох колесах об'їздив усю Європу. Накрутив 90 тисяч кілометрів.

Микола Мандзяк, учасник міжнародної акції "Реанімобіль для України":

Починаю з ранньої весни кататись на велосипеді й вже на сьогодні я проїхав понад три тисячі кілометрів, фізично я готовий. Практично кожного дня я виїжджаю у вечірній час чи обідній час, коли я маю час, для того, щоб накрутити кілометраж, щоб бути в формі, тому що важливо систематичність в нашій справі.

Микола та Андрій проїдуть дві з половиною тисячі кілометрів - від України до Великої Британії. Ця відстань символічна ще й тим, що дорівнює довжині лінії фронту.

Микола Мандзяк, учасник міжнародної акції "Реанімобіль для України":

Хай не думають європейські жителі, що війна далеко від них, що вони можуть сховатися від тої біди, вона на віддалі велосипедної поїздки.

На своєму шляху хлопці заїдуть у 15 європейських міст. У кожному збирають по мітингу. Бо хочуть нагадати, що війна триває і продовжує забирати життя мирних українців.

Андрій Вельгош, учасник міжнародної акції "Реанімобіль для України":

Ми не веземо на своїх велосипедах біль, страждання, всі бачили страшні картинки, всі бачили страшні фотографії розбомблених міст, поранених людей, ідея донести навпаки - звитягу, доблесть наших захисників, наших воїнів, які всупереч усьому боронять кордони України й кордони усієї цивілізованої Європи. Ми просимо допомогти врятувати життя тим бійцям.

У кожному місті волонтери сподіваються назбирати кошти на одну машину швидкої допомоги. Тобто всього 15 реанімобілів для наших захисників.

Велопробіг стартуватиме на українському кордоні. Саме туди й прямує лондонський волонтер. І не з порожніми руками. Разом з однодумцями він везе три карети швидкої допомоги, які поїдуть на фронт рятувати життя українським військовим.

Ця група волонтерів з початку війни вже відправила майже 70 швидких до України. І добре знає, що потреба в них досі велика.

Андрій Вельгош, учасник міжнародної акції "Реанімобіль для України":

Худо-бідно допомагають зі зброєю, ніби вирішили питання з бронежилетами й касками, а зі швидкими досі проблема, і досі ми знаємо випадки, коли розказують і показують, коли поранених прив'язують до капота, вивозять з поля бою, на скутерах, на спині виносять, і саме ці дорогоцінні хвилини якраз багатьом вартують життя і відповідно ми хочемо звернути на то увагу.

До акції вже підключилися велосипедисти з усієї України. Лондонським волонтерам вони передають прапор із самої лінії фронту.

Цей стяг у нас путішествує з Лозової до Дніпра, зараз з Дніпра він приїхав до Харкова.

Прапор 132-го розвідувального батальйону менш ніж за тиждень довезли до українського кордону. Саме із ним волонтери Андрій та Микола проїдуть всю Європу - аж до британського Лондона.