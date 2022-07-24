Сполучені Штати Америки серйозно розглядають питання визнання росії державою-спонсором тероризму через її дії в результаті повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє посол США в Україні Бріджит Брінк в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Щодо оголошення Росії державою-спонсором тероризму, ми розглядаємо це питання, воно потребує ретельного аналізу відповідно до американських законів. Про те, що ми робимо: ми змушуємо Росію відповідати за свої дії й продовжуємо це робити", - заявила Брінк.

Як наголосила посол, США разом з партнерами та союзниками зі всього світу запровадили безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій, і продовжуватиме це робити й надалі.

"Ми також відключили Росію від фінансування міжнародних фінансових установ. Ми також перешкодили використанню Росією заморожених коштів центрального банку для погашення свого боргу", - звернула увагу Брінк.

За її словами, США використовують всі доступні засоби, включно з багатьма, які б застосовувалися для країни, яка є таким спонсором.

"Проте ми також серйозно розглядаємо таке оголошення. І ми продовжимо притягати Росію до відповідальності відповідно до нашого законодавства", - резюмувала Брінк.