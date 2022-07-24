Фото: у Донецькій області знищені дві школи / t.me/pavlokyrylenko_donoda

Російські війська знищили дві школи у Донецькій області. Також внаслідок обстрілів руйнувань зазнав дитячий садок.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.

Так, через обстріли сьогодні зранку були знищені школи у Костянтинівці і Бахмуті. У Новодмитрівці пошкоджений дитсадок. Крім того, близько 5:00 окупанти вдарили ракетою по Курахівській громаді, внаслідок чого був зруйнований приватний будинок.

"Не припиняються обстріли Сіверська, Мар'їнки та Красногорівки - пошкоджені приватні будинки та господарські об'єкти", - зазначив Кириленко.

Наразі інформації про постраждалих немає.