У Донецькій області армія рф знищила ще дві школи та дитсадок [ Редагувати ]
Російські війська знищили дві школи у Донецькій області. Також внаслідок обстрілів руйнувань зазнав дитячий садок.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.
Так, через обстріли сьогодні зранку були знищені школи у Костянтинівці і Бахмуті. У Новодмитрівці пошкоджений дитсадок. Крім того, близько 5:00 окупанти вдарили ракетою по Курахівській громаді, внаслідок чого був зруйнований приватний будинок.
"Не припиняються обстріли Сіверська, Мар'їнки та Красногорівки - пошкоджені приватні будинки та господарські об'єкти", - зазначив Кириленко.
Наразі інформації про постраждалих немає.
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