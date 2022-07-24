На Донбасі загинув громадянин Польщі Поляк Томаш Валєнтек, який воював в Інтернаціональному легіоні оборони України. Інформацію про його смерть підтвердили в організації змішаних бойових мистецтв MMA Polska.

З великим сумом ми сприйняли інформацію про загибель Томека, який як польський доброволець воював в Інтернаціональному легіоні оборони України і там загинув. Томек взяв участь і виграв Другий чемпіонат ММА, організований у місті Ґлівіце. Спочивай з миром.

Томаш Валєнтек

Про загибель польського добровольця на війні в Україні ЗМІ повідомили кілька днів тому, однак в уряді Польщі цю інформацію поки не підтвердили.

За інформацією журналістів, поляк загинув на Донбасі внаслідок артилерійського обстрілу на початку тижня. Ймовірно, його тіло до Польщі ще не привезли.

Напередодні "Подробиці" повідомляли, що цього на Донбасі загинули двоє американських добровольців. ЗМІ також повідомляють про загибель громадян Швеції та Канади.