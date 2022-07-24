На фронті загинув польський доброволець, боєць ММА [ Редагувати ]
На Донбасі загинув громадянин Польщі Поляк Томаш Валєнтек, який воював в Інтернаціональному легіоні оборони України. Інформацію про його смерть підтвердили в організації змішаних бойових мистецтв MMA Polska.
З великим сумом ми сприйняли інформацію про загибель Томека, який як польський доброволець воював в Інтернаціональному легіоні оборони України і там загинув. Томек взяв участь і виграв Другий чемпіонат ММА, організований у місті Ґлівіце. Спочивай з миром.
Томаш Валєнтек
Про загибель польського добровольця на війні в Україні ЗМІ повідомили кілька днів тому, однак в уряді Польщі цю інформацію поки не підтвердили.
За інформацією журналістів, поляк загинув на Донбасі внаслідок артилерійського обстрілу на початку тижня. Ймовірно, його тіло до Польщі ще не привезли.
Напередодні "Подробиці" повідомляли, що цього на Донбасі загинули двоє американських добровольців. ЗМІ також повідомляють про загибель громадян Швеції та Канади.
по темі
На окупованій Херсонщині російські війська намагаються відремонтувати стратегічні для них мости, пошкоджені ракетними й артилерійськими ударами ЗСУ. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський
На Херсонщині ЗСУ знищили російську батарею ЗРК С-300, яка атакували Миколаїв. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь"
На фронті загинув колишній футболіст Павло Кириченко, який був вихованцем львівського клубу "Карпати". Про це повідомляє Львівська асоціація футболу
Українські захисники знищили російську базу, розташовану поблизу Запорізької атомної електростанції в Енергодарі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони
Артилерійські підрозділи Десантно-штурмових та Сухопутних військ ЗСУ знищили артилерійський дивізіон російських гаубиць разом з особовим складом, технікою та боєкомплектом