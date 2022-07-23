Двоє громадян США, які воювали на боці України, нещодавно загинули на Донбасі. Про це повідомив представник Держдепартаменту, передає ABC.

Ми можемо підтвердити нещодавні випадки смерті двох громадян США на Донбасі в Україні. Ми на зв'язку з сім'ями та надаємо їм усю можливу консульську допомогу. З поваги до сімей у цей скрутний час нам більше нічого додати.

ЗМІ повідомляли про загибель двох американців в Україні у квітні та червні. З заяви Держдепу незрозуміло, йдеться про них чи про інших громадян США.

За даними ЗМІ, 52-річний Стівен Забельскі, ймовірно, загинув під час бойових дій у Запорізькій області. Відомо також про смерть в Україні 22-річного Віллі Джозефа Кансела, місце його загибелі не повідомлялося.

Стівен Забельскі

15 червня стало відомо, що під Харковом у полон окупантів потрапили двоє колишніх американських військових - 39-річний Александер Дрюке та 27-річний Енді Х'юн, які воювали в одному з загонів ЗСУ. Влада США повідомила, що в полон росіян потрапив третій американець, його ім'я не називалось.

Нагадаємо, що США неодноразово закликали американців залишити Україну та не в'їжджати до країни через бойові дії.