Арестович розповів, коли ЗСУ підуть у наступ [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів, коли чекати на контрнаступ української армії у війні з росією.
Про це Арестович сказав в інтерв'ю в ефірі "Радіо Чикаго".
"У нас все йде планово. Річ у тому, що коли американська армія зіткнулася з іракською армією, ослабленою санкціями, навіть американській армії знадобилося 22 дні, щоб дійти до Багдада. І там були складні епізоди, взяття мостів, попадання в засідку та інше. Це була непорівнянна різниця в поколіннях. А українська армія та армія російська - це різниця в половину покоління", - сказав він.
За його словами, росія зараз ставить стару техніку, тому що ЗСУ нову вибили, а в Україну навпаки приходить нове озброєння завдяки постачанню з Заходу.
"Головною умовою контрнаступу є припинення здатності супротивника наступати. В іншому випадку немає жодного сенсу наступати, оскільки ми нарвемося на зустрічні контрудари і всі сили, які ми накопичили, витрачаються на зустрічні бої", - каже Арестович.
На його думку, зараз ЗСУ треба виснажити супротивника, чим вони успішно й займаються.
"Нам треба їх виснажити. І ми це робимо, ведучи маневрову оборону на тих ділянках, де вони намагаються наступати, куди стягнуто 60% росії від Ізюму до Бахмуту і до кордону Луганської та Донецької областей. Трикутник. Там зараз 60% тих 130-150 тисяч російських військ, які в принципі тут воюють. Так от, російська армія вийшла на плато тижнів три тому і це плато почало кривитися, а ми навпаки почали набирати можливості. Ось коли ці два графіки зійдуться, ми перейдемо в наступ", - констатує він.
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