Чому багато переселенців так і не отримали соцвиплати: відповідь Верещук [ Редагувати ]
Більшість людей, які отримали статус ВПО, досі не отримали соціальних виплат від держави. В уряді пояснюють, що це переважно ті громадяни, які реєструвалися і подавали свої докуманти через "Дію".
Про це каже міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
За її словами, багато людей скаржаться на те, що не можуть отримати нараховані виплати або взагалі, подали заявку і не отримали грошей.
"Ми розбираємося у чому причина. Якщо узагальнити, то причина найрозповсюдженіша така: люди реєструвалися у "Дії". "Дія" не передала в органи соцзахисту ці дані і це десятки тисяч людей, які зараз скаржаться на те, що "Дія" не передала такі дані", - розповіла Верещук.
Вона додала, що в міністерстві централізували такі виплати.
"Міістерство соцполітики їх виплачує, але людей було майже 250 тисяч. 90 тисячам уже виплачено, решті ми допомагаємо: збільшуємо кількість комп'ютерів, програм", - сказала вона.
Мінстр додала, що нині не замовкає телефон гарячої лінії 15-48 для переселенців. Найчастіше ставлять питання про виплати.
"Були причини з неправильним оформленням документів. Коли люди подалися і кілька місяців чекають, але нічого не отримали через ці помилки. Тому, коли люди дзвонять до нас ми вирішуємо ці проблеми", - зазначиала Верещук.
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