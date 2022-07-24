Більшість людей, які отримали статус ВПО, досі не отримали соціальних виплат від держави. В уряді пояснюють, що це переважно ті громадяни, які реєструвалися і подавали свої докуманти через "Дію".

Про це каже міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, багато людей скаржаться на те, що не можуть отримати нараховані виплати або взагалі, подали заявку і не отримали грошей.

"Ми розбираємося у чому причина. Якщо узагальнити, то причина найрозповсюдженіша така: люди реєструвалися у "Дії". "Дія" не передала в органи соцзахисту ці дані і це десятки тисяч людей, які зараз скаржаться на те, що "Дія" не передала такі дані", - розповіла Верещук.

Вона додала, що в міністерстві централізували такі виплати.

"Міістерство соцполітики їх виплачує, але людей було майже 250 тисяч. 90 тисячам уже виплачено, решті ми допомагаємо: збільшуємо кількість комп'ютерів, програм", - сказала вона.

Мінстр додала, що нині не замовкає телефон гарячої лінії 15-48 для переселенців. Найчастіше ставлять питання про виплати.

"Були причини з неправильним оформленням документів. Коли люди подалися і кілька місяців чекають, але нічого не отримали через ці помилки. Тому, коли люди дзвонять до нас ми вирішуємо ці проблеми", - зазначиала Верещук.