Сьогодні, 24 липня, окупанти намагалися завдати ракетного удару по Хмельницькій області, але протиповітряна оборона України зруйнувала їхні плани.

Про це сказав речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат в ході телемарафону.

"Сьогодні наша протиповітряна оборона відпрацювала на "відмінно". Маємо чи не вперше стовідсотковий результат. Сьогодні, як відомо, була ракетна атака з акваторії Чорного моря. Чотири ракети "Калібр" полетіли в бік Хмельницької області. Ми раніше повідомляли, що три ракети знищені, але за уточненою інформацією - чотири збиті крилаті ракети", - заявив Гнат.

При цьому він додав, що українська авіація за добу до десяти авіаударів по позиціях росіян на півдні і сході країни. В результаті були атаковані три взводних опорних пункти, скупчення бойової броньованої техніки і жива сила російських окупантів.