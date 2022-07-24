Окупанти розміщують техніку і боєприпаси в житлових кварталах Бердянська [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські окупанти розміщують військову техніку та слади боєприпасів у житлових кварталах Бердянська.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.
Повідомляється, що за тиждень почастішали випадки, коли окупанти маскують свої склади з боєприпасами, військову техніку, розміщують їх в житлових кварталах, а також завозять боєприпаси під виглядом гуманітарного конвою.
"У Бердянську випадки, коли велику кількість військової техніки і боєприпасів розміщували прямо посеред житлових кварталів, вже були в мікрорайоні Азмол і Колонія. Просимо жителів бути максимально акуратними і намагатися, наскільки це можливо, уникати місць скупчення військової техніки", - йдеться в повідомленні.
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