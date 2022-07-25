ЗСУ знищили з "Байрактара" катер окупантів "Раптор" [ Редагувати ]
Збройні сили України вдарили по російському катеру П-275 типу "Раптор" з "Байрактара". Про це повідомляється у Telegram спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.
Окупантам довелося евакуювати судно в один з підконтрольних росії портів.
Катер П-275 типу "Раптор" окупантів пошкоджений за допомогою Bayraktar TB2 і евакуйований в один з підконтрольних рф портів. Пробоїна під брезентом, але, судячи із загального вигляду катера, ремонтувати їм доведеться дуже довго.
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