Угода про експорт зерна з України Чорним морем, досягнута в Стамбулі, не заважає Росії продовжувати "спецоперацію" в Україні. Так він прокоментував ракетний удар по порту Одеси міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє "Інтерфакс".

Если говорить про эпизод, о котором вы упомянули, который произошел в Одессе, нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели.

Лавров стверджує, що представники Секретаріату ООН "вчора підтвердили саме таке прочитання підписаних документів".

Нагадаємо, що пшениця різко подорожчала після удару по Одесі. У Києві пригрозили, що Україна може зупинити експорт зерна Чорним морем, якщо в акваторії виникнуть будь-які загрози від Росії.