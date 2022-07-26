Нет ничего, что запрещало бы нам продолжать "спецоперацию": Лавров прокоментував удар по порту Одеси [ Редагувати ]
Угода про експорт зерна з України Чорним морем, досягнута в Стамбулі, не заважає Росії продовжувати "спецоперацію" в Україні. Так він прокоментував ракетний удар по порту Одеси міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє "Інтерфакс".
Если говорить про эпизод, о котором вы упомянули, который произошел в Одессе, нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели.
Лавров стверджує, що представники Секретаріату ООН "вчора підтвердили саме таке прочитання підписаних документів".
Нагадаємо, що пшениця різко подорожчала після удару по Одесі. У Києві пригрозили, що Україна може зупинити експорт зерна Чорним морем, якщо в акваторії виникнуть будь-які загрози від Росії.
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Увесь світ без перебільшення шокований вчорашнім ударом по Одесі. Лише у п'ятницю росія підписала у Стамбулі угоду про розблокування морських портів і створення зернового коридору, а вже наступного дня атакувала ракетами.
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