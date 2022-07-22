Угода про експорт зерна повністю відповідає інтересам України - Зеленський [ Редагувати ]
Підписана 22 липня у Стамбулі угода про експорт зерна є демонстрацією України вистояти у війні проти Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Сьогодні наша держава й увесь цивілізований світ досягли важливої домовленості - є угода, яка дає змогу розблокувати українські порти й відновити український аграрний експорт.
З першого дня повномасштабного вторгнення Росія робила все, щоб не просто закрити для України доступ до моря, а знищити сам потенціал нашого експорту – портову інфраструктуру, нашу залізницю, склади та елеватори. Ми цього не дозволили.
І зараз не тільки можемо відновити роботу наших портів на Чорному морі, але й зберігаємо для них потрібний захист. Це відпрацьовано з нашими військовими і з нашою розвідкою. Військові запевнили мене у стовідсотковому контролі підходів до наших портів.
Довгий час усі деталі підписаної сьогодні в Стамбулі ініціативи обговорювалися з нашими ключовими міжнародними партнерами й Організацією Обʼєднаних Націй. Багато лідерів були залучені до того, щоб вдалося відновити наш морський експорт. І я вдячний Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу та Президенту Туреччини Ердогану за їхні зусилля.
Текст підписаного сьогодні документа опублікований, і кожен може ознайомитися з його пунктами. Вони цілком відповідають інтересам України.
Перше. Близько 20 мільйонів тонн торішнього врожаю зернових підуть на експорт. Цьогорічний врожай – а він вже збирається – також можна буде реалізувати. Це доходи фермерів, усього аграрного сектору й державного бюджету. Це робочі місця. Це кошти для посівної наступного року. У нас зараз уже в наявності зерна приблизно на 10 мільярдів доларів.
Друге. Нарешті є шанс знизити гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала Росія. Є шанс не допустити глобальної катастрофи – голоду, який міг призвести до політичного хаосу в багатьох країнах світу, зокрема в країнах, які нам допомагають.
І третє. Це чергова демонстрація того, що Україна здатна вистояти в цій війні. Важливо, що в територіальних водах України все буде контролюватися саме нашою державою.
І для всіх зрозуміло, що з боку Росії можуть бути якісь там провокації, якісь намагання дискредитувати українські та міжнародні зусилля. Але ми довіряємо ООН. Тепер це їхня відповідальність і наших міжнародних партнерів – гарантувати дотримання домовленостей.
Нагадаємо, що угода про "зернові коридори", яка була сьогодні підписана Україною, Росією, Туреччиною та ООН, передбачає проведення спільних інспекцій суден. Це потрібно для того, щоб уникнути потрапляння в українські порти так званих "троянських коней".
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