Вранці 26 лютого російські оккупанти з акваторії Чорного моря нанесли ракетний удар по Одеській області. Внаслідок обстрілу зайнялися приватні будинки.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Українські військові зазначають, що ворог випустив кілька ракет повітряного базування.

"В Одеській області є влучання у приватні будинки прибережних сіл з подальшим загоранням. На місцях працюють рятувальники", - інформують у ОК "Південь".

Також відомо, що, за попередніми даними, на щастя, внаслідок атаки росіян з повітря ніхто не постраждав.

В свою чергу речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що оккупанти знову стріляють по цивільних об'єктах і мирних людях. Він сподівається, що пожежу будинків незабаром ліквідують.