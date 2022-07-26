Зеленський назвав критичні терміни звільнення України [ Редагувати ]
Україна має повернути території, захоплені росією, впродовж наступних 3-6 тижнів, перш ніж зробити це стане набагато важче. Про це повідомляє Politico.
За словами голови Комітету збройних сил Палати представників США Адама Сміта, що відвідував Київ та зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, українські офіційні особи заявили, що хочуть досягти мирної угоди з росіянами, але спочатку вони повинні відвоювати землі, які захопили окупанти.
Наступні три-шість тижнів є вирішальними.
Він зазначив, що цей період є важливим, адже зима з більш низькими температурами та жорстокими умовами сповільнять бойові дії до жорстокої війни на виснаження.
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