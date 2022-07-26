Російські окупанти захопили селище Новолуганське в Донецькій області, яке знаходиться під Світлодарськом.

Про це повідомляє "Вільне радіо".

Інформацію про захоплення селища підтвердив заступник начальника Світлодарської міської військової адміністрації Максим Черевко.

"Ми відійшли від Новолуганського. Куди саме відійшли - сказати не можу. Мені відомо, що виведення військ було під щільним напором", - зазначив він.

За його словами, на цьому напрямку досі ведуться бої.

"Постійні обстріли біля Семигір'я, Кодеми, вся сторона під шквальними артилерійськими обстрілами, а також наносяться авіаудари", - додав він.

Зазначимо, сьогодні в російських зведеннях повідомлялося про нібито захоплення Вуглегірської ТЕС, проте Черевко поки не підтверджує і не спростовує цю інформацію.