росія заявила про проведення масштабних військових навчань спільно з Білоруссю [ Редагувати ]
У Міноборони рф готуються до проведення масштабних військових навчань "Схід-2022", які відбудуться на полігонах Східного військового округу. При цьому в Міноборони рф переконують - вони нібито не мають стосунку до війни з Україною.
Про це повідомляють "РИА Новости".
"У період з 30 серпня до 5 вересня 2022 року з військами Східного військового округу під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних сил російської федерації відбудеться стратегічне командно-штабне навчання "Схід-2022", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві рф переконують, що відпрацьовуватимуть застосування військ у процесі гарантування військової безпеки у східному регіоні. І ці дії нібито не мають стосунку до війни з Україною.
"До проведення (воєнних дій з Україною. - ред.) залучається лише частина Збройних сил, чисельність якої є достатньою для виконання всіх завдань, поставлених Верховним головнокомандувачем", - заявили в Міноборони рф.
Крім сил округу до навчань буде залучено повітряно-десантні війська, далеку авіацію, військово-транспортну авіацію. Навчання охоплять 13 полігонів.
Міноборони також повідомило, що у маневрах візьмуть участь контингенти інших країн. Ймовірно мова йде про Білорусь.
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