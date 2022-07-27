Резніков обговорив з главою Пентагону підсумки останнього "Рамштайну" [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з главою Пентагону Ллойдом Остіном підсумки "Рамштайну-4".
Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков в Twitter.
Сторони провели телефонну розмову.
"Обговорив підсумки останньої зустрічі "Рамштайн". Ми підтвердили, що зобов'язання, взяті на себе всіма сторонами, зміцнять можливості української армії і наблизять нас до нашої спільної мети - перемоги", - написав Резніков.
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