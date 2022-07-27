Під ранок Миколаїв піддався ворожим обстрілам: перші подробиці [ Редагувати ]
Вранці російські війська в чергове обстріляли Миколаїв. Ворог влучив у промислову зону, ремонтне підприємство, а також пошкодив будинки та машини.
Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.
"Зранку, 27 липня, близько 06:20, Миколаїв знову було обстріляно. За попередньою інформацією потрапляння були у промислову зону та ремонтне підприємство. Також пошкоджено будівлю та приватний автотранспорт", - написав Кім.
За його словами, попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.
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