Вранці російські війська в чергове обстріляли Миколаїв. Ворог влучив у промислову зону, ремонтне підприємство, а також пошкодив будинки та машини.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.

"Зранку, 27 липня, близько 06:20, Миколаїв знову було обстріляно. За попередньою інформацією потрапляння були у промислову зону та ремонтне підприємство. Також пошкоджено будівлю та приватний автотранспорт", - написав Кім.

За його словами, попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.