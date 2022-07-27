У середу, 27 липня, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на тлі ударів ЗСУ по Антонівському мосту, закликали окупантів залишити Херсон. Поки ще є така можливість.

Про це він написав у Twitter.

Рідкісна птиця ВИЛЕТИТЬ із середини Дніпра. Можна, звісно, назвати Антонівський міст засобом ru-ППО, що перехоплює ua-ракети, але від реальності не втечеш: окупантам варто вчитися вплав перетинати Дніпро. Або залишити Херсон, поки є змога. Третього попередження може не бути.