"Третього попередження не буде": у Зеленського закликали росіян залишити Херсон [ Редагувати ]
У середу, 27 липня, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на тлі ударів ЗСУ по Антонівському мосту, закликали окупантів залишити Херсон. Поки ще є така можливість.
Про це він написав у Twitter.
Рідкісна птиця ВИЛЕТИТЬ із середини Дніпра. Можна, звісно, назвати Антонівський міст засобом ru-ППО, що перехоплює ua-ракети, але від реальності не втечеш: окупантам варто вчитися вплав перетинати Дніпро. Або залишити Херсон, поки є змога. Третього попередження може не бути.
Проста логіка: що далі летітимуть ракети HIMARS (100+ кілометрів), то швидше закінчиться війна. Менше втрат серед мирного населення, менший економічний тиск на Європу, менше російського міграційного та продовольчого шантажу. HIMARS – чудовий «вимикач» російської пихи…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 24, 2022
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