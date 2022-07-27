Станом на середу, 27 липня, була опублікована карта війни в Україні. Про це свідчать дані карти Deepstatemap.

Судячи з геолокації, інформація щодо того, що відбувається в Мар'їнці потребує уточнення. Оскільки, згідно з повідомленням Світлодарської військової адміністрації, українські сили покинули Новолуганське. При цьому британська розвідка також звітує про захоплення росіянами селища, між тим, припускається, що Вуглегірська ТЕС також вже перебуває під контролем ворога.

Натомість Генштаб не надавав жодної офіційної інформації щодо цих пунктів.

Тим часом ЗСУ успішно завдали ударів по Антонівському мосту, що значно нівелює сили окупанта.

На Бахмутському напрямку окупанти вели стрілецькі бої в районі Соледару, успіху не мали. Провели розвідку боєм біля Семигір’я. Зазнали втрат і відійшли. У районах Семигір’я та Кодеми тривають бої.

На Краматорському напрямку ворог вів штурмові дії в районі населеного пункту Верхньокам’янське, успіху також не мав.

Між тим окупанти продовжують вести повітряну розвідку позицій українських сил в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.