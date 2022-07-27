"Голова парламенту" тимчасово окупованого Криму Володимир Константинов закликає росію розширити межі "операції" на Миколаїв та Одесу. Про це повідомляє в Telegram-каналі радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Поки що ще не спійманий і не засуджений колаборант Костантинов, який іменує себе в кримінальній ієрархії "главою парламенту" окупованого Криму, до жаху російського контингенту, який шукає шляхи відступу з Херсона, закликає Москву розширити географію спецоперації на Миколаїв і Одесу", - пише Подоляк.

Як відзначив радник голови Офісу президента, Костантинов відкрито пропонує стерти з землі кілька великих українських міст й добровільно фіксує власний намір скоєння кримінального правопорушення.

"Лікуватимемо, приводити до тями і повертатимемо до життя шляхом тривалого ознайомлення з сотнями томів особистого кримінального провадження за статтею "державна зрада", закликів до масових вбивств і відкритим, публічним довгоочікуваним судом", - додає Подоляк.