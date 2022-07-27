Подоляк порівняв смертність москвичів, дагестанців й бурят на фронті [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Росія умисно посилає різні етнічні групи на фронт в якості м'яса, уникаючи негативної статистики смертності серед москвичів.
Про це повідомляє у Twitter-акаунті радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
За словами Подоляка, у середньому москвичі гинуть на фронті:
- у 87,5 раза рідше, ніж дагестанці;
- у 275 разі рідше, ніж дагестанці;
- у 350 разів рідше, ніж тувинці.
"Московський режим використовує війну не лише як інструмент масового знищення українців, а й як спосіб умисного етноциду, зокрема народів Росії", - пише радник голови Офісу президента.
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