Данілов прогнозує деколонізацію росії [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Результатом війни росії в Україні буде деколонізація території країни-окупанта.
Про це повідомляє секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону.
"Вона (росія, - ред.) позбавиться тих колоній, які вона захапала свого часу собі, колонізувала цілі народи, позбавила їх мови, історичної давнини. В результаті цієї нахабної війни, яку вона розв'язала на нашій території, вона буде всього цього позбавлена", - впевнений він.
Данілов також нагадав про конференції, які проводять прибічники розділення росії на окремі держави, зокрема про ту, що нещодавно пройшла в Празі.
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