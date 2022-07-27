Результатом війни росії в Україні буде деколонізація території країни-окупанта.

Про це повідомляє секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону.

"Вона (росія, - ред.) позбавиться тих колоній, які вона захапала свого часу собі, колонізувала цілі народи, позбавила їх мови, історичної давнини. В результаті цієї нахабної війни, яку вона розв'язала на нашій території, вона буде всього цього позбавлена", - впевнений він.

Данілов також нагадав про конференції, які проводять прибічники розділення росії на окремі держави, зокрема про ту, що нещодавно пройшла в Празі.