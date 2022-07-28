Президент Україна Володимир Зеленський з нагоди Дня хрещення Київської Русі заявив про те, що Україна і росія у війні б'ються за різне. Тож і фінал її буде для кожної країни свій: для росіян - провал, а для українців - перемога.

Про це стало відомо під час відеозвернення.