Зеленський зробив заяву про закінчення війни [ Редагувати ]
Президент Україна Володимир Зеленський з нагоди Дня хрещення Київської Русі заявив про те, що Україна і росія у війні б'ються за різне. Тож і фінал її буде для кожної країни свій: для росіян - провал, а для українців - перемога.
Про це стало відомо під час відеозвернення.
Ми б’ємося за різне, то ж і фінал цієї битви для кожного буде різним. За значенням і навіть за звучанням. По-русски это провал "спецоперации". Українською - перемога у війні. Ось чому вона буде, ось чому буде Українська держава.
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