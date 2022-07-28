Андрій Костін став генеральним прокурором України [ Редагувати ]
Фото: Уніан
У четвер, 28 липня, було призначено генерального прокурора України. Їм став Андрій Костін.
Відповідний указ з'явився на сайті президента України.
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