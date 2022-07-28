У четвер, 28 липня, близько 11:00, російська армія знову ударила по Криворізькому району Дніпропетровської області. Про це свідчить заява голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Зокрема, окупанти накрили вогнем з РСЗВ Широківську громаду, є жертви.

Цілеспрямовано поцілили по агропідприємству у Шестірні. Одна людина загинула, двоє поранені - вони у лікарні.

За словами очільника регіону, під час обстрілу сталася пожежа.