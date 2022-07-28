Окупанти з РСЗВ обстріляли Криворізький район [ Редагувати ]
У четвер, 28 липня, близько 11:00, російська армія знову ударила по Криворізькому району Дніпропетровської області. Про це свідчить заява голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Зокрема, окупанти накрили вогнем з РСЗВ Широківську громаду, є жертви.
Цілеспрямовано поцілили по агропідприємству у Шестірні. Одна людина загинула, двоє поранені - вони у лікарні.
За словами очільника регіону, під час обстрілу сталася пожежа.
На місці працюють вогнеборці. Масштаби руйнувань з’ясовуються.
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