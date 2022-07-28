Україна отримає "польський" Bayraktar безкоштовно [ Редагувати ]
У Польщі нещодавно зібрали кошти на Bayraktar TB2 для ЗСУ. Однак Baykar Makina вирішила передати безпілотник Україні безкоштовно. Про це у Facebook повідомляє польський журналіст Славомір Сєраковський.
Так, він показав офіційний лист від турецької компанії, в якому мовилося про те, що вони вражені участю сотень тисяч поляків у цій акції.
Baykar офіційно заявила, що наш дрон для України передадуть їй без коштів, а це 22 500 000 злотих, які ми зібрали.
Тепер поляки, за домовленістю з українською та турецькою сторонами, зможуть виділити зібрані кошти на гуманітарну допомогу для українського народу.
Загалом фінансова підтримка України становить близько 50 000 000 злотих.
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