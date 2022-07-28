Винагороди ЗСУ: в Міноборони розповіли про причини затримки виплат [ Редагувати ]
Деякі українські військові ще не отримали додаткові виплати - 30-100 тисяч гривень. Про це свідчить заява заступниці міністра оборони Ганни Маляр в Telegram.
В Міноборони пояснили, що хвилюватись не варто, кошти опрацьовуються.
Як я вже повідомляла, виплати щомісячного грошового забезпечення, тобто посадових окладів, виплат за звання, вислугу років були перераховані Міноборони до військових частин вчасно і в повному обсязі.
За словами Маляр, що стосується додаткових виплат, а саме виплат 30-100 тисяч гривень, то вони ще продовжують опрацьовуватись.
Це величезні обсяги проплат, тому вони триватимуть ще кілька днів. Ті, хто досі не отримав, не хвилюйтесь, почекайте ще трішки.
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