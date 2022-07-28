Деякі українські військові ще не отримали додаткові виплати - 30-100 тисяч гривень. Про це свідчить заява заступниці міністра оборони Ганни Маляр в Telegram.

В Міноборони пояснили, що хвилюватись не варто, кошти опрацьовуються.

Як я вже повідомляла, виплати щомісячного грошового забезпечення, тобто посадових окладів, виплат за звання, вислугу років були перераховані Міноборони до військових частин вчасно і в повному обсязі.

За словами Маляр, що стосується додаткових виплат, а саме виплат 30-100 тисяч гривень, то вони ще продовжують опрацьовуватись.