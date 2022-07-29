Окупанти з "Градів" обстріляли Нікополь [ Редагувати ]
Вночі 29 липня окупанти з "Градів" обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. Про це написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
У Нікополі удар був нанесений по житловому кварталу.
Всього по місту випустили понад 40 реактивних снарядів. В результаті удару пошкоджено шість приватних будинків і господарські будівлі. Також зачепило лінію електропередач, кілька тисяч нікопольчан у приватному секторі залишилися без світла.
На місці працюють аварійні бригади електриків. Попередньо люди не постраждали. У місцях обстрілів розкидані уламки реактивних снарядів, над їх утилізацією працюють фахівці ДСНС.
У Криворізькому районі ворог зі ствольної артилерії обстріляв Зеленодольську громаду, обійшлося без жертв і руйнувань.
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