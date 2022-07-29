Окупанти обстріляли Харківську область з вертольотів Мі-8 [ Редагувати ]
У п'ятницю, 29 липня, окупанти двома вертольотами Мі-8 атакували Харківську область. Про це свідчить зведення Генерального штабу ЗСУ.
Ворог завдав удару поблизу Старого Салтова.
На Харківському напрямку пара ворожих вертольотів Мі-8 завдала ударів неподалік Старого Салтова.
Окрім цього, у Генштабі додали, що противник здійснював вогневе ураження із артилерії в районах Харкова.
Водночас противник атакував Рідне, Уди, Дементіїівку, Слатине, Протопопівку, Нове, Золочів, Прудянку, Руську Лозову, Руські Тишки, Петрівку, Безруки, Борщову, Старий Салтів та Коробочкине.
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