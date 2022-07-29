Втрати росії: Генштаб ЗСУ опублікував останні дані [ Редагувати ]
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook
ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 270 окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Загалом від початку повномасштабної війни російська армія втратила вже близько 40 500 своїх військових убитими.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 40500 (+270) осіб ліквідовано,
- танків - 1749 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 3987 (+8) од,
- артилерійських систем - 900 (+6) од,
- РСЗВ - 258 (+0) од,
- засоби ППО - 117 (+0) од,
- літаків - 222 (+0) од,
- гелікоптерів - 190 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 731 (+2),
- крилаті ракети - 174 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2870 (+16) од,
- спеціальна техніка - 77 (+2).
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку.
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