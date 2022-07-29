Володимир Зеленський отримав нагороду від литовського колеги [ Редагувати ]
Напередодні Україна вперше відзначила День Української Державності. Росіяни нас вітали масованим запуском ракет по мирних містах. А ось європейці - підтримкою. До українців звернулися і президентка Європейської Ради, і Президент Литви, який приїхав особисто до Києва.
Володимир Зеленський під час свого виступу у Верховній Раді оголосив про створення "Коледжу Європи". Він стане фаховою основою для європейської політики України як члена ЄС. Окрім цього, Президент вручив нагороди військовослужбовцям. І сам отримав нагороду від литовського колеги.
Яку саме, та з чим до Києва приїхав Гітанас Наусєда дивіться в сюжеті Яни Танчак.
День Української Державності Україна відзначає вперше. Свято припало на 155 день війни. З промовою до народних депутатів та всіх українців звертається Президент.
Володимир Зеленський, Президент України:
Ми станемо не новою легендою про героїчний спротив, а державою переможців. Не 300 спартанцями, які варті фільмів, книг і вистав. А багатомільйонним народом-героєм, який вартий життя, вартий перемоги й навчатиме інших у світі, як захищатися, як перемагати. Ми запам'ятаємось не як ті, хто намагався, а як ті, хто зберіг, посилив і передав нашу державу нашим дітям, щоб вони передали її своїм дітям. Вільну, міцну, сучасну й ефективну державу.
Нагороди отримують ті, хто зараз воює за нашу перемогу на лінії фронту.
Володимир Зеленський, Президент України:
Я буду відзначати сильних людей за сильні вчинки Хрестом бойових заслуг. Я хочу, щоб всіма українцями відчувалося: ми за спинами тих, хто на полі бою героїчно захищає нашу державу. Велика вдячність і шана всім нашим воїнам!
Вітає Україну з днем Державності голова Європейського парламенту Роберта Метсола.
Роберта Метсола, голова Європейського Парламенту:
Вся Європа відзначає цей день з вами у солідарності, у дружбі, і у звʼязку, як у звʼязку європейців, який, сподіваюсь, незабаром стане офіційним. Сьогодні ми відзначаємо не тільки засади української державності, але і сміливість, прагнення, та велике бажання українців боротися для того, щоб зберегти українську державність та територіальну незалежність.
Особисто підтримати нас приїхав президент Литви Гітанас Наусєда. Звертається до українців - українською:
Гітанас Наусєда, Президент Литви:
Я прибув сюди до столиці вільної і незалежної держави України, щоб подякувати вам за те, що ви так рішуче бороните свою незалежність і так яскраво подаєте приклад всім нам.
Президент Литви приїхав не з порожніми руками. Володимира Зеленського він нагороджує орденом Вітаутаса Великого із золотим ланцюгом.
Нехай ця найвища литовська державна нагорода символізує історичну єдність наших народів, спільну боротьбу та перемоги.
Литва підтримує Україну з перших днів повномаштабного вторгнення. Домогає і зброєю, і виступає за жорсткіші санції проти росії. І навіть повністю відмовилась від російського газу, нафти та електроенергії. Литовці добре розуміють, що гроші, які росія отримує за енергоресурси - йдуть на вбивство українців. Нині в Києв президент Литви привіз черговий пакет допомоги.
Гітанас Наусєда, Президент Литви:
Я так само не з пустими руками сьогодні приїхав, сьогодні є новий пакет - власне амуніція і 10 бронемашин. Ми скоро покажемо антидрони, які виготовляються в Литві і ми знаємо, що вам вони надзвтчайно потрібні ци системи антидронові.
У День державності на прес-конференцію президентів прийшли підлітки. Це - діти загиблих воїнів. Ті, хто були змушені покинути свої домівки, та переможці олімпіад. Їм Зеленський вручає паспорти.
Володимир Зеленський, Президент України:
Цей паспорт, паспорт громадянина України, який ви сьогодні отримуєте, символізує силу, його знають і поважають в усіх країнах світу і навіть там, де не мають свободи сказати про це відкрито. Я впевнений, ви зможете відчути цю повагу і, будь ласка, робіть все для того, щоб сила України і повага до України тільки зростали.
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