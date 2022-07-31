У Харкові прогриміла серія вибухів [ Редагувати ]
Фото: УНН
У неділю зранку, 31 липня, у Харкові та передмісті прогриміли щонайменше шість вибухів. Про це повідомляється у Telegram мера Ігоря Терехова.
У місті та області оголошено повітряну тривогу. Жителів просять залишатися в укриттях.
Нічні обстріли Харкова продовжуються. Сьогодні ціла серія вибухів. Поки є інформація про прильоти в Немишлянський район. Попередньо є пошкодження кількох будівель.
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