Втрати росії: Генштаб ЗСУ опублікував останні дані [ Редагувати ]
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook
За минулу добу, 30 липня, ЗСУ ліквідували 160 російських військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Також українські захисники знищили десяток артилерійських систем. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати противника на 31 липня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 40830 (+160) осіб ліквідовано;
- танків - 1763 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 4004 (+9) од.;
- артилерійських систем - 916 (+10) од.;
- РСЗВ - 259 (+1) од.;
- засоби ППО - 117 (+0) од.;
- літаків - 223 (+1) од.;
- гелікоптерів - 190 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 735 (+2).;
- крилаті ракети - 174 (+0).;
- кораблі /катери - 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2902 (+13) од.;
- спеціальна техніка - 80 (+2).
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