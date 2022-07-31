Обстріл Миколаєва: загинув Герой України та відомий бізнесмен [ Редагувати ]
Вночі, 31 липня, внаслідок масованого обстрілу Миколаєва загинув Герой України та відомий бізнесмен Олексій Вадатурський. Про це повідомив заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров. Смерть бізнесмена підтверджує і місцеве видання "Новини-N", посилаючись на джерело у Миколаївській міській раді.
Олексій був власником найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон".
Вказується, що разом з Олексієм Вадатурським загинула і його дружина.
Наразі подробиці трагедії поки не відомі.
Що відомо про Олексія Вадатурського?
- Народився 8 вересня 1947 в с. Бендзари (Одеська область).
- Український агропідприємець.
- Герой України.
- Генеральний директор сільськогосподарського підприємства "Нібулон" та віце-президент Української зернової асоціації з лютого 2005.
- У 2021 році Forbes оцінив статки бізнесмена в 430 млн доларів.
- Вадатурський посів 24-те місце в рейтингу ТОП-100 найбагатших людей України.
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