Вночі, 31 липня, внаслідок масованого обстрілу Миколаєва загинув Герой України та відомий бізнесмен Олексій Вадатурський. Про це повідомив заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров. Смерть бізнесмена підтверджує і місцеве видання "Новини-N", посилаючись на джерело у Миколаївській міській раді.

Олексій був власником найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон".

Вказується, що разом з Олексієм Вадатурським загинула і його дружина.

Наразі подробиці трагедії поки не відомі.

Що відомо про Олексія Вадатурського?