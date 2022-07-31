Червоний хрест не пустили до українських полонених в Оленівці [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Російська сторона не дала доступ представникам Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ) до українських полонених у колонії Оленівки Донецької області, де 29 липня було вбито та поранено близько 200 солдатів з України.
Про це повідомляє організація у Twitter.
"Для ясності, вчорашнє наше прохання прое доступ до військовополонених з Оленівської колонії не було задоволене", - йдеться в ньому.
В організації зазначили, що надання МКЧХ доступу до військовополонених є зобов'язанням сторін у конфлікті відповідно до Женевських конвенцій.
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