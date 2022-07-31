У Криму визнали, що штаб Чорноморського флоту "атакували" з Севастополя [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
У Криму визнали, що штаб Чорноморського флоту "атакували" з безпілотника з тимчасово окупованого Севастополя.
Про це повідомляє "сенатор" від Криму Ольга Ковітіді.
За її словами, вже почалися оперативно-розшукові роботи, щоб нібито знайти винних.
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