В ЗСУ пояснили, навіщо росія влаштувала провокацію з Чорноморським флотом [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Звинувачення росії про начебто українську "атаку" штабу Чорноморського флоту в Севастополі є намаганням ворога вигадати привід, щоб не проводити на окупованих територіях свій "парад".
Про це йдеться в повідомленні Військово-Морських Сил ЗСУ.
"Насправді ворог не ризикнув проводити день ЧФ РФ, а щоб в котрий раз не зганьбитися перед всім світом, побоюючись Збройних Сил України, вигадав привід, щоб скасовувати заходи з нагоди так званого свята", - йдеться в повідомленні.
Як пояснюють в ЗСУ, такими заявами, ворог визнає свою ППО недієздатною, та ставить під ще більший сумнів існування кримського мосту.
"Нагадуємо, що Сили оборони України проводять заходи щодо звільнення наших окупованих територій, використовуючи для цього наявні зразки озброєння. Нашими цілями є винятково військові об’єкти РФ. Ми не завдаємо ударів по території РФ. Крим - це Україна", - зазначено в повідомленні.
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