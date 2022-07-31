Фото: у Сумській області спалахнула ферма через ворожий обстріл / t.me/Zhyvytskyy

Російські війська вранці обстріляли з мінометів Миропільську громаду Сумської області. Внаслідок чого спалахнула пожежа на місцевій фермі.

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.

"Близько пів на шосту ранку росіяни відкрили масований вогонь з мінометів та ствольної артилерії по нашій Миропільській громаді. Понад 50 прильотів. Ворожі снаряди потрапили у місцеву ферму, вирує пожежа", - написав Жививцький.

Наразі дані щодо постраждалих та інших руйнувань уточнюються.

Також очільник області уточнив інформацію щодо вчорашніх "прильотів".

"У Середино-Будській громаді вчора ввечері, до пів на дев'яту, тривав артобстріл. Майже півсотні прильотів. Пошкоджені приватні будинки, лінії електропередач. Двоє людей поранені, один - загинув", - повідомив Живицький.

Крім того, вчора у Білопільській громаді майже о дев'ятій вечора закінчився артобстріл.

"13 прильотів. Внаслідок цього пошкоджені мережі", - додав голова ОВА.