Кулуари конгресу США: хто та як допомагає Україні здобути перемогу у війні?

Тут, у кулуарах Конгресу, розмов про Україну останнім часом навіть більше, ніж у Білому домі та Держдепі. Все тому, що американська адміністрація повідомляє про рішення, які вже ухвалені.