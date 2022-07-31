Резніков оголосив про отримання нової військової допомоги від Італії [ Редагувати ]
Джерело: 24tv.ua
Україна отримала від Італії новий пакет військової допомоги. Його деталі поки не розкриваються.
Про це повідомляє у Twitter глава Міноборони Олексій Резніков.
"Коли ми єдині, нас не перемогти! Я хотів би подякувати італійському уряду та особисто своєму другові Лоренцо Ґеріні за новий пакет військової допомоги. Народ України завжди пам’ятатиме непохитну підтримку Італії. Grazie mille (дуже дякуємо)!", - написав Резніков.
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