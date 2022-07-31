Окупанти відводять особовий склад з деяких сіл Запорізької області: що відомо [ Редагувати ]
Джерело: 24tv.ua
Окупанти відводять особовий склад з території селищ Верхній Токмак і Чернігівка Запорізької області.
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
"Після ударів ЗСУ в ніч на 29 липня по місцерозташуванню сил окупантів поблизу селищ Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області, рашисти відвели особовий склад та техніку на інші позиції. Близько 40 поранених доставили в госпіталь міста Пологи. З Чернігівки підрозділи виведено практично в повному складі", - йдеться в повідомленні.
Наразі, як розповідають в ГУР, поблизу населеного пункту залишаються кілька блок-постів та не більше 100 військових. Решта окупантів разом з технікою розподілено по містах Токмак та Бердянськ.
"Під час виходу з населених пунктів рашисти намагаються створити враження про планову ротацію. Насправді ж, окупанти мають намір повністю залишити селище і розпочали мінування під’їзних доріг", - пояснюють в ГУР.
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