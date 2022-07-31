ЗСУ розкрили деталі обстрілу росіянами Одеської області [ Редагувати ]
росіяни випустили по Одеській області дві ракетами типу "Іскандер" з тимчасово окупованого Криму.
Про це заявили в ОК "Південь", повідомляє Одеська міська рада.
Зазначається, що від розриву ракет у повітрі по Одеськму району розлетілися так звані теплові ловушки. Вони схожі на снаряд, що не розірвався, або мають форму дротика з помаранчевим хвостом.
Наголошуємо, що це досить небезпечна річ, адже має високу температуру горіння та може спричинити масштабні опіки.
Повідомляється, що декілька таких ловушок спричинили загоряння сухої трави. Рятувальні служби ліквідують пожежі.
Людей просять у випадку виявлення підозрілих предметів, не намагатися їх підібрати чи наблизитись до них. Слід проінформувати компетентні служби і відійти на безпечну відстань.
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