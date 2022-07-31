Українським військовим можуть підняти зарплати [ Редагувати ]
Петиція про підвищення зарплат військовослужбовців Збройних сил України за рахунок скасування всіх надбавок, призначених для народних депутатів, набрала 25 тисяч голосів.
Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.
Наразі зареєстроване на сайті президента звернення підписали майже 26,5 тис. громадян. Автор петиції Ігор Осипенко запропонував підняти заробітну плату бійцям ЗСУ з 30 до 50 тисяч гривень, а також розмір бойових зі 100 до 150 тисяч.
У своєму зверненні громадянин також висунув ініціативу щодо скасування наступних надбавок, призначених для народних депутатів:
- за інтенсивність праці до 100% посадового окладу;
- премія відповідно до їхнього особистого внеску у загальні результати роботи;
- матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату працівника.
Примітно, що петиція про підвищення зарплат військовослужбовців набрала необхідну кількість голосів менше ніж за місяць.
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