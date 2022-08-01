Окупанти зранку вдарили по Харкову [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Російські окупанти зранку 1 серпня вдарили по Салтівському району Харкова. Внаслідок атаки є двоє постраждалих.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За даними міського голови, в районі Салтівки було декілька "приходів". Зокрема, о 7:10 ворожий снаряд влучив у зупинку громадського транспорту. Поранення отримали людина, яка чекала автобуса. Постраждалого госпіталізували.
"У дворі багатоповерхівки було так само поранено людину та пошкоджено автомобілі", - зазначив Терехов.
Глава ОВА закликав харків'ян не ігнорувати сигнали тривоги та максимально перебувати в укриттях.
по темі
"Прилетіли" снаряди недалеко від центру
У Харкові вночі 25 липня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів
Окупанти почали обстрілювати зупинки громадського транспорту у Харкові
Внаслідок ранкового артобстрілу росіян міста Харкова постраждала виключно цивільна інфраструктура
Зафіксовані прильоти снарядів в центр міста