Російські окупанти зранку 1 серпня вдарили по Салтівському району Харкова. Внаслідок атаки є двоє постраждалих.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними міського голови, в районі Салтівки було декілька "приходів". Зокрема, о 7:10 ворожий снаряд влучив у зупинку громадського транспорту. Поранення отримали людина, яка чекала автобуса. Постраждалого госпіталізували.

"У дворі багатоповерхівки було так само поранено людину та пошкоджено автомобілі", - зазначив Терехов.

Глава ОВА закликав харків'ян не ігнорувати сигнали тривоги та максимально перебувати в укриттях.