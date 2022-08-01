Розблокування українських портів: судно RAZONI вийшло з Одеського порту (відео) [ Редагувати ]
Завдячуючи ЗСУ відбулося успішне розблокування українських портів. 1 серпня судно RAZONI вийшло з Одеського порту. Про це повідомляє заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко у Telegram.
Подробиці:
- Це перше з 24 лютого судно з українським продовольством, яке прямує до пункту призначення.
- На борту понад 26 тисяч тонн української кукурудзи. RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі, Ліван.
- Судно рухатиметься коридором, безпеку якого підтвердили ООН та Туреччина.
- Розблокування портів - це щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки в економіку країни.
Зараз в портах Одещини залишається ще 16 суден з українським збіжжям, які чекають на відправку.
Це ті, які були заблоковані в портах від кінця лютого. Разом з тим ми отримуємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією. Найближчим часом плануємо вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції.
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