Поблизу Тайваню зафіксовано рух винищувачів Китаю [ Редагувати ]
У серпні, 1 серпня, літаки армії Китаю увійшли в розпізнавальну зону засобів протиповітряної оборони Тайваню. Про це повідомляє Міноборони Тайваню.
ППО зафіксувала чотири винищувачі J-16, які здійснили обліт акваторії на північний захід від острова.
Тайвань у відповідь на такі дії Китаю розгорнув зенітно-ракетні комплекси.
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