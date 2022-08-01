Сімнадцятий пакет. На початку серпня, а, ймовірно, навіть цього тижня, Сполучені Штати оголосять про виділення чергового траншу військової допомоги Україні. Що планується до нього включити? І якими є пріоритети України? Про головні очікування розкаже наш спеціальний кореспондент із Вашингтона Дмитро Анопченко.

По-перше, щодо термінів. У Раді Національної безпеки США (а саме Радбез зараз став основною структурою, яка коментує більшість питань щодо України) підтвердили, що Білий дім найближчим часом оголосить про черговий пакет військової допомоги Україні. Координатор зі стратегічних комунікацій, Джон Кірбі, не може поки назвати конкретну дату - її немає, бо пакет поки формується. Але сказав – процитую: "Я сумніваюся в тому, що можу назвати календарну дату, але дуже скоро буде ще одне оголошення про підтримку сил безпеки України".

Неформально я чую про можливість того, що остаточне затвердження переліку сімнадцятого траншу можуть завершити навіть цього тижня, мовляв – "більшість питань узгоджені, залишилися формальності". А от яке озброєння увійде - Кірбі не розголошує, лише натякає - "можна очікувати те, що відповідає наданій раніше допомозі ". Маючи на увазі, що кардинально нового озброєння у переліку не з'явиться - поставлятимуть боєприпаси (до тієї ж артилетрії) та збільшуватимуть кількість тієї зброї, яка вже добре себе зарекомендувала і яка вже використовується на фронті.

У Пентагоні дали трохи більше подробиць. Не під запис повідомили, із чим точно визначилися: США мають намір передати Україні запчастини для літаків та нову партію безпілотників. І цим вирішити дві проблеми. Перша з яких - нестача запчастин для літаків радянського та українського виробництва. І у військовому відомстві США сказали, що американська сторона працює над тим, щоб придбати для України "значну кількість" таких запчастин. А ще - саме на серпень намічено нові поставки дронів-камікадзе Phoenix Ghost. І саме від готовності чергової партії (а беруть їх не з військових складів, партія готується спеціально для України, під конкретне завдання - стримати противника на Донбасі) - і залежить дата оголошення чергового пакету.

Тут виникає питання - запчастини для авіації справді потрібні, обов'язково включити їх до 17-го траншу - прохання Києва, але що з літаками? Чи готові Сполучені Штати їх передати? І тут поки немає остаточного рішення.

Радбез пояснює, що американська адміністрація в принципі до такого варіанту відкрита, але поки все на стадії обговорення. У Пентагоні навіть сказали - розглядають можливість передати Україні штурмовики А-10, ви їх зараз бачите на своєму екрані. Керівник ВПС США Френк Кендалл пояснює - тут процитую – "Це багато в чому залежить від України. Передача більш старих американських систем можлива. Ми готові обговорювати вимоги і те, як ми можемо задовольнити ці вимоги. Але в Україні не хотіли б погоджуватися на старі літаки. У запиті Києва - сучасні багатофункціональні винищувачі, такі як F-16. Причому все це не на рівні чуток, це офіційна позиція України.

Але оскільки є неформальна домовленість, що перші особи вітчизняного Міноборони питання поставок майбутніх зброї в інтерв'ю пресі не коментують, про це сказав американським медіа радник міністра оборони України Юрій Сак. І от його позиція - і зрозуміло, що не особиста, тут він передає позицію Міністерства, що старі штурмовики (такі як А-10) не здатні допомогти Україні "закрити повітряний простір", а також "зупинити бомбардувальники та ракети". "Вони стали б мішенями для російських винищувачів та системи ППО, оскільки зараз немає повноцінних можливостей забезпечити їм ефективне прикриття". І тому Україна наполягатиме на отриманні F-16, нехай навіть із часом, який потрібен для підготовки пілотів.