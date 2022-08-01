Світова спільнота не припиняє підтримувати Україну та українців. Днями Джей Ло, Леонардо Ді Капріо, Джаред Лето та інші зібрали на благодійному вечорі понад вісім мільйонів доларів. А Стінг перервав концерт, щоб висловитися на підтримку України. Докладніше про все - Юрій Куций.

Актори, співаки, діджеї, дизайнери та інфлюєнсери з усіх куточків світу підтримують Україну в боротьбі з рашистами. Чого тільки коштує промова голлівудської актриси Ребел Вілсон на церемонії вручення премії Бафта.

Я знаю мову, яку зрозуміє путін.

Так сміливо і провокаційно починалася підтримка нашого народу. І триває вона дотепер.

Відтоді, як почалося повномасштабне вторгнення російських загарбників, кольори нашого стягу стали найпопулярніші в світі. Інститут Pantone навіть присвятив Україні кольори - це "вільний" синій та "енергійний" жовтий.

Відтоді весь світовий бомонд замайорів кольорами українського прапора. На Тижні моди в Парижі бренд Баленсіага під керівництвом грузина Демна Гвасалія присвятив показ Україні, продумавши все до дрібниць. А віднедавна він став офіційним амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24 за напрямком "Відбудова України". Balenciaga вже створили спеціальний світшот з прапором та гербом України, 100% прибутку з продажу яких буде переказано для відбудови держави після ворожих ударів.

Нещодавно до підтримки платформи долучився знаменитий музичний гурт Imagine Dragons. Вони просуватимуть медичну допомогу та збір на швидкі. А раніше фронтмен Imagine Dragons висловив свою позицію щодо України на концерті в Празі.

Українці, ви прекрасна нація! Чому в 2022 році вмирають діти і ми не можемо зупинити цю війну. Чому ми не можемо більше ніж співати пісні з підтримкою. Я почуваюся безпорадно. Я читав всі ваші листи, ваші слова, я знаю, що ви зараз тут, тому ця пісня для вас. Нехай ваші сім'ї будуть у безпеці. Та настане світ без війни.

Британський музикант Стінг 30 липня дав концерт у Варшаві. І під час виступу також сказав кілька слів на підтримку України. Для цього він спеціально зупинив концерт!

Війна в Україні - це абсурд, побудований на брехні. Якщо ми проковтнемо цю брехню, вона нас з'їсть. Але брехня страшенно боїться правди. Правда повинна бути почута. Ми не можемо програти цю битву.

Буквально вчора Американська зірка Дженніфер Лопес виступила на гала-вечорі Лусіа Віа Рома на підтримку України. Зірка показала шалену енергетику, якою захопила гостей заходу. Серед них були й колеги Дженніфер: Джеймі Фокс, Леонардо Ді Капріо, Джаред Лето та інші.

Підтримка зірок світового масштабу має надзвичайне значення для нашої перемоги. Адже за кожним - стоїть армія прихильників в усьому світі, які можуть підставити українцям своє плече.